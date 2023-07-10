Молода городина та ягоди: які ціни на ринку в Тернополі

В Тернополі на овочевому ринку, що на вулиці Шептицького, зараз – різноманіття овочів та ягід. У великій кількості продають вишні. 10-літрове відро вишень коштує в середньому 250 гривень. А ще – сезон порічок та смородини.

Володимир Буров з Кинахівців Вишнівецької селищної громади на ринку продає продукцію зі свого городу. Він розповів кореспондентам Суспільного, що літр порічок у нього коштує 15 гривень, а за літрову банку смородини просить 30 гривень. Вартість півлітри шовковиці – 25 гривень. Чоловік каже, його будинок та город – практично у лісі.

“У нас екологічно чиста продукція. Природа, свіже повітря, жартуємо, що Карпатам далеко до нас”.

Володимир розповідає, ягоди цьогоріч вродили добре.

“Врожай прекрасний, а от збуту нема”, – каже чоловік.

Також він має на продаж городні огірки – по 40 гривень за кілограм та цибулю – також по 40 гривень за кілограм.

“Я використовую насіння самозапильних огірків. Урожай непоганий, але жовтіє листя. Мусимо обробляти хімічними засобами. Кропити тютюном чи іншими народними методами пробував, воно нічого не дає”, – розповів Володимир.

Ніна Гривас зі Збаразької громади привезла на ринок власноруч вирощену городину. Кабачки у неї по 20 гривень за кілограм, в’язка молодої моркви, вагою приблизно 400 грамів коштує 20 гривень, півкілограмова в’язка буряка – теж 20.

“Продаю в’язками, бо так зручніше, поки городина молода. Врожай непоганий цьогоріч, хоча переживали, що не буде дощу. Морква вродила. Особливих секретів у вирощуванні немає, єдине, ми її стараємося сіяти ранньою весною, тоді є врожай”.

Молоду картоплю жінка продає по 25 гривень за кілограм, дрібнішу – по 20.

“Купую зараз цибулю, картоплю, вишні. Ціни, звичайно, вищі, порівняно з минулим роком. Та вони і не можуть бути нижчі тому, що, якщо піднімається й ціна на бензин, то на все піднімається. Електрика дорожча. Доводиться економити. Наприклад, якщо раніше брав два кілограми, то зараз – один”.