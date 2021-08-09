Жителі Тернопільщини, які не можуть прийти до пункту вакцинації, отримують щеплення вдома.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Мобільні бригади готові виїжджати на імунізацію.

На Тернопільщині наразі працює 14 пунктів масової вакцинації. Щеплення вакцинами на вибір доступне всім жителям краю від 18 років.

“Для жителів краю доступні усі чотири вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna. Зараз період, коли потрібно проводити масову вакцинацію, донести вакцину до кожного із жителів. Тому, ми сьогодні збільшуємо кількість пунктів вакцинації, в тих селах, де є населення до 1000 жителів і де старшому поколінню важко дістатися до обласного центру, щоб отримати щеплення. Наші мобільні бригади готові виїжджати і щеплювати людей” – каже Ольга Ярмоленко.

Нині щодоби в області проводять близько трьох тисяч щеплень. А загалом від початку вакцинальної кампанії імунізували майже 143 тис. жителів краю. У серпні-вересні темпи щеплення планують ще розширити. Втім, масовій імунізації перешкоджають антивакцинальні настрої.