У місті Бучачі Тернопільської області на виборах мера перемогу здобув кандидат від “Європейської Солідарності” Віталій Фреяк.

За попередніми даними, представник “ЄС” Віталій Фреяк переміг на виборах Бучацького міського голови, пише Тернополіс.

Наразі Віталій Фреяк у соціальній мережі подякував своїм прихильникам за підтримку та уже отримує вітання із перемогою.

Про перемогу Фреяка також сповістили і конкуренти, зокрема, відомий у Бучачі активіст Роман Довбенко.

Нагадаємо, за посаду мера у Бучачі змагалися 8 кандидатів. Чинний міський голова Йосиф Мосціпан, який перебуває на посаді уже другий термін, участі у виборчих перегонах не брав.

Новому очільнику Бучача 47 років, він колишній банкір. До 2015 року працював у банківських установах райцентру. У травні 2015 року очолив Бучацьку районну адміністрацію, а у грудні того ж року був обраний головою Бучацької районної ради. На цій посаді і працював до обрання міським головою.

Цікаво, що швидше за ЦВК про перемогу Фреяка сповістила Вікіпедія – там він уже значиться як новий мер Бучача.