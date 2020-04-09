Зміни до комплексної програми «Здоров’я громади» на 2019–2021 роки внесли на позачерговій сесії міської ради 8 квітня.

Зокрема, вони стосуються покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та впровадження соціального пакету для працівників галузі охорони здоров’я.

Начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак розповів депутатам також про забезпеченість працівників лікарень засобами індивідуального захисту та медичним обладнанням.

– Інфекційні відділення лікарні швидкої допомоги та міської дитячої лікарні, третя міська лікарня, яка визначена місцем для обсервації та сімейні лікарі у достатній кількості забезпечені засобами індивідуального захисту, – сказав Василь Даньчак. – Утім, в області 168 підтверджених випадків COVID-19, і не виключено, що може бути зростання кількості хворих, тому потреба в засобах індивідуального захисту постійно змінюється. Обладнанням лікарні забезпечені практично в повній мірі. Це апарати штучної вентиляції легень, електровідсмоктувачі, монітори добового спостереження, інфузомати. Цього тижня маємо отримати ще 11 моніторів добового спостереження та 7 апаратів штучної вентиляції легень. У період масового поступлення хворих на коронавірус третя міська лікаря буде перепрофільована на заклад, у якому надаватимуть допомогу таким хворим, тому є потреба у додатковому обладнання для цієї лікарні. Кошти для цього будуть виділені з міського бюджету.

Ольга Трач