Конкурс з визначення операторів паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування оголосили у Тернопільській міській раді.

На черговому засіданні виконавчого комітету прийняли три рішення, які стосуються цього питання.

У першому з рішень йшлося про розірвання договорів з організації забезпечення паркування транспортних засобів в місті Тернополі.

– Суб’єкти господарювання, які надають такі послуги звернулися із заявою до міськради, вказавши, що припиняють надавати послуги паркування і просять розірвати укладені договори, – пояснив Володимир Дідич, заступник міського голови. – В процесі обговорення даного проекту рішення виникла пропозиція доповнити його пунктом, що діючі договори будуть розірвані після підписання договору з новим оператором паркування.

Наступні два прийняті рішення стосувалися проведення та оголошення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів в місті Тернополі. На конкурс виставили дев’ять майданчиків для платного паркування на Майдані Волі, Площі Героїв Євромайдану, вулицях: Патріарха Мстислава, 15 квітня, Живова, Чорновола, Коперника, Микулинецька, Дружби-Мазепи. Обслуговують їх підприємці Микола Мисенко та Степан Липка. Договори з ними укладали терміном на три роки у 2018 та 2020 роках. І відповідно до прийнятого рішення вони повинні будуть працювати ще до кінця цього року, оскільки Конкурсний комітет має визначити нових операторів паркування транспортних засобів до 22 грудня 2020 року.

З умовами конкурсу та переліком необхідних документів можна ознайомитися тут. Документи на конкурс прийматимуть в управлінні транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради, що на вулиці Коперника, 1, до 9-ої години 11 грудня 2020 року. Засідання конкурсного комітету та проведення конкурсу відбудеться 14 грудня об 11:00 в залі засідань Тернопільської міської ради, за адресою: вул. Листопадова,5.

Ольга Трач

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