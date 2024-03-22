Піротехніки ДСНС знешкодили черговий вибухонебезпечний предмет.

21 березня у селі Сураж Шумської територіальної громади Кременецького району поблизу домогосподарства виявлено боєприпас часів Другої світової війни, а саме – мінометну міну діаметром 88 мм.

Піротехніки ДСНС вилучили і знищили боєприпас.

“Аби не трапилось лиха, у випадку виявлення підозрілих, або вибухонебезпечних предметів, пам’ятайте головні правила мінної безпеки: «Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!»”, – наголошують рятувальники.