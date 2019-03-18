Я хочу подякувати очільнику області Степану Барні. Він робить величезну роботу. І я радий, що ресурс, який згенерували платники податків України через Дорожній фонд (ДФ створений завдяки Президенту України, – ред.), конвертується в якісні дороги. Про це зазначив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час візиту на Тернопільщину.

Він навів яскраві приклади відновлення дорожньої інфраструктури. Бо лише в розрізі Тернопільської області у 2017 році зробили більше доріг, аніж за десять років разом взятих до цього.

«Тернопільщина є одним із найінтенсивніших регіонів, де є структурні якісні зміни. Це безапеляційно підтверджують цифри щодо відремонтованих доріг за попередні роки. У 2008-ому році це було лише 5 км доріг, 2009-ому – 3,5 км, 2010-11-ому – нічого не будували, 2012-13-ий роки – 30-35 км. Протягом 2017-2018-го років на Тернопільщині – понад 200 км капітально відремонтованих доріг», – повідомив міністр інфраструктури. У 2019-ому робота продовжиться будівництвом Східної об’їзної Тернополя та об’їзної Чорткова. «Наша мета згідно із стратегії Уряду поєднати всі обласні центри між собою якісними дорогами. Ми також будемо робити це й в контексті районних центрів. І за короткий термін, якщо буде до кінця імплементована політика Президента України щодо логістики та туризму, – Тернопільщина буде змінена в якісну сторону», – акцентував Володимир Омелян.