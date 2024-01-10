Початок вересня 2023 року. По всій країні розпочались мітинги під міськими радами учасників акції «ЗСУ в першу чергу». Вони вимагали забрати ПДФО в місцевих громад (податки із зарплат військовослужбовців, які йшли в місцеві бюджети) і віддати ці кошти на ЗСУ.

Забрали. Віддали.

Початок 2024 року почався з масштабних скандалів щодо крадіжок та зловживань на мільярди гривень у міністерстві оборони України. Замість фінансування армії, партнери та чиновники Міноборони обкрадали армію, а вкрадені гроші вкладали в автомобілі та елітну нерухомість. Як повідомив новий міністр оборони України Рустем Умєров, під час внутрішнього аудиту Міністерства оборони України за останні 4 місяці виявлено порушень на понад 10 мільярдів, які були вчинені раніше.

Акції під міськрадами – «спецоперація» Міноборони

З жовтня 2023 року доходи з військового ПДФО забрали від місцевих громад та передали уряду. Нібито для централізованого фінансування армії. У 2023 році з місцевих бюджетів забрали 26 млрд гривень. Їх мали спрямувати у Державний бюджет в пропорції 50% на 50%: для Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації — на дрони (13 млрд грн) і для Міністерства оборони — на закупівлю артилерійських систем (також 13 млрд гривень). Як бачимо, частину з них просто роздерибанили.

Варто подякувати «армії активістів», яка весь 2023 рік організовувала пікети під міськими радами з вимогою виділяти всі кошти на ЗСУ в першу чергу, а не на соціальні програми та пільги військовим. Тепер з українських міст викачали до третини місцевого бюджету. Зате збагатилися чиновники Міноборони та злодії-постачальники. Ось таку «спецоперацію» організували злодії та мародери з Міноборони. Руками прикормлених місцевих активістів.

Як і хто дерибанив бюджет Міноборони

Постачальниця яєць по 17 володіє готелями у Хорватії

Постачальниця харчів для військових України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у курортному місті Хорватії Спліт.Про це йдеться у матеріалі “Наші Гроші”. За даними місцевого бізнес-реєстру встановили, що з осені 2023 року Глиняна стала бенефіціаром компаній “Zen Adria d.o.o.”, “Pigment d.o.o.”, “Mimoza d.o.o.”. А у ще одній фірмі “Nazarii d.o.o.” вона стала засновницею у 2016 році. Місце реєстрації “Nazarii d.o.o.” у Брелі, яке скоріше за все, також є місцем реєстрації особисто Тетяни Глиняної. Саме ця адреса вказана в одному з хорватських реєстрів.

Таким чином ці компанії володіють готелями:

Бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху.

Готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.

Бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб.

Готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

За оцінками, для купівлі цих готелів знадобиться понад 10 млн дол.

Гринкевич вкрав 1,54 млрд грн. на військовій формі

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали під час спроби дати хабар у 500 тис. доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За це він хотів сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

Бізнесмен підписав 23 договори з Міноборони України на суму в 1,54 мільярда гривень, ставши постачальником літнього одягу та білизни для війська. Як стверджують розслідувачі, при цьому жодних відкритих торгів проведено не було.

Оскільки будівельні компанії Гринкевича не вироблять одяг, вони просто перекуповували його в Туреччині за приблизно 40% отриманих від оборонного відомства грошей, а 60% з усього йшло “до кишені” львівського бізнесмена. При цьому якість поставленої білизни та одягу не відповідала жодним умовам військового забезпечення.

Заступник міністра купив шмаття за 1 млрд

СБУ викрила колишнього заступника Міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова на розтраті майже 1 млрд грн.

Посадовець у змові зі своїми підлеглими здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн. Йдеться про скандал з зимовою формою для ЗСУ: вітровологозахисних курток та штанів, які не відповідали технічним умовам. Їх не було випробовувано у лабораторних умовах, як того вимагають правила, а лише поверхнево — за зовнішнім виглядом Військові ЗСУ не могли використовувати вказану форму, оскільки вона була непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.