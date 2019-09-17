Останнім часом на території різних областей працівники поліції виявляють все більше фальшивих грошей, найчастіше – це купюри номіналом саме 500 гривень. Їх реалізовують на дрібних торгових точок та автозаправках.

Як повідомляють працівники Національного банку України, підробки виготовляють за допомогою струменевого друку з імітацією ультрафіолетової захисту. Поліцейські розповідають, аби перевірити справжність купюри потрібно оглянути рельєфність окремих зображень на лицьовій стороні банкноти. Також слід звернути увагу на наявність водяних знаків, захисних стрічок. У купюри в 500 гривень під різними кутами попадання світла на банкноту цифра 500 повинна злегка змінювати колір.

За допомогою збільшувального скла можна перевірити купюру на виявність різного роду мікротексту. На фальшивках – вони відсутні.

Якщо ви розпізнали у себе підроблені гроші, панікувати не потрібно. Найкраще про це повідомити працівників поліції, зателефонувавши на лінію «102».