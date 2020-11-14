Після відносної стабілізації в епідемічній ситуації, яка спостерігалася на Тернопільщині минулого тижня, кількість хворих ближче до вихідних стрімко збільшилася.

Минулої доби у регіоні діагностували 320 випадків зараження. П’ятеро людей померли з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції.

COVID-19 забрав життя 77-річного чоловіка у Кременці, 45-річної жінки у Гусятинському районі, 61-річної жінки у Монастириському районі, 37-річної — у Шумському районі та 67-річного чоловіка у Підволочиську. Лікарів бентежить те, що в регіоні почастішали смертельні випадки серед людей молодшого віку.

“Простежується збільшення кількості госпіталізацій, тяжких форм, а також і летальних випадків. Тому для медичної сфери карантин вихідного дня дуже необхідний. Оскільки прогностично він розірве той ланцюжок захворюваності, відтак зменшиться кількість госпіталізацій до лікувальних закладів. Таким чином ми зможемо провести кисень, адже майстри будуть працювати там, де не буде хворих. Звертаюся до кожного жителя нашої Тернопільської області віднестися з розумінням до тих рекомендацій, які ми маємо з боку державної влади. Залишайтеся вдома у суботу і неділю. Думайте про своє здоров’я, своїх рідних і близьких, про тих медиків, які будуть вам надавати медичну допомогу”, – наголосила на брифінгу начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Минулої доби епідеміологи обласного лабораторного центру провели близько тисячі досліджень методом ПЛР. Найбільше хворих виявили у Тернополі, Бережанському, Монастириському, Тернопільському і Чортківському районах.