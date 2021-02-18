Щодня на Тернопільщині реєструють 5-6 шахрайств. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, найчастіше жертвами шахраїв стають пенсіонери.

Від початку року в області зареєстрували 150 випадків шахрайств. У більшості вони пов’язані із торгівлею, неіснуючими «виграшами», операціями з банківськими картами.

«Оперативники Тернопільського районного управління поліції викрили львів’янина в шахрайстві з дорогим смартфоном. Зловмисник, отримавши на пошті замовлений iPhone 11 Pro, поклав дорогий товар до кишені, в упаковку положив муляж відомого бренду і повернув товар продавцеві. У результаті логістична компанія змушена була повернути кошти. За фактом шахрайства щодо львів’янина розпочато кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Найбільша сума, яку в минулому році перерахував шахраям житель області складала 240 000 гривень. Гроші тернополянин віддав за неіснуючий автомобіль, який він нібито виграв».

У поліції наголошують: часто шахраї телефонують із місць позбавлення волі. Відтак жителів краю просять бути обачними, не реагувати на інформацію про «виграші» та нікому повідомляти коди до банківських карток.