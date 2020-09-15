Понад 5 тисяч гривень та ювелірні вироби викрали невідомі у жительки Чорткова.

Крадіжка трапилася в ніч з 13 на 14 вересня, коли господарі були на весіллі в доньки, повідомляють у поліції.

Про крадіжку потерпілі дізналися вже вранці, коли повернулися зі святкування. Невідомі, віджавши металопластикове вікно, проникли до житлового будинку і забрали всі знайдені гроші. Наймовірніше, зловмисники сподівалися знайти весільні кошти, які родичі зазвичай привозять додому ще під час весілля. Подібні крадіжки вже траплялися на території області, найбільше весільних грошей злодії викрали на Бучаччині – подад 10 тисяч доларів.

Правоохоронці внесли подію до ЄРДР за статтею 185 частина 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, що завдала значної шкоди потерпілому.