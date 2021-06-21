Мешканців області попереджають про складну погоду, після якої прийде спека

На Тернопільщині через сильні дощі може підвищитися рівень води у річках. Під час опадів спостерігатиметься туман, видимість знижуватиметься до 200-500 метрів. Відтак у регіоні оголосили штормове попередження.

На початку тижня в області погода буде складною. Як повідомили в Укргідрометеоцентрі, через значні опади очікується підвищення рівнів води у річках. Також можливі небезпечні ситуації через сильні вітри.

«На окремих рiчках басейну Днiстра очiкується ріст рiвнiв води на 0,2 – 1,0 м. При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. Під час дощів спостерігатимуться тумани, що ускладнюватиме видимість на автошляхах. Також місцями спостерігатимуться сильні вітри, шквали».

За попередніми прогнозами синоптиків, ближче до середини тижня погода на Тернопільщині стабілізується. Регіон охопить сильна спека. Температурні показники підвищуватимуться до 30 градусів тепла.