Мешканцям Тернопільщини пропонують стати наставниками

02/03/2019 Розмір тексту:

«Наставництво для дітей з інтернатів», – такий проект реалізовують на Тернопільщині. Відтак стати наставниками для сиріт можуть всі охочі. Для цього лише необхідне бажання бути другом для дитини, що виховується в інтернаті.

Проект «Наставництво для дітей з інтернатів» успішно працює у багатьох країнах світу, – каже керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко. В Україні лише запроваджують цю ідею.

«Та індивідуальна допомога, яка заміняє «цукерки, печиво, подарунки» – це «Наставництво для дітей з дитячих будинків». А головне, що в дитини з`являється людина, яка готова присвятити свій час і тим самим стати другом та почути «крик душі» дитини. Це практична допомога дитині, основною метою якої є – підготувати дитину до дорослості та допомогти у вирішенні життєвих труднощів. Саме цю місію здійснює – Наставник. Це справді та форма допомоги, яка працює і яка перевірена роками завдяки проекту «Наставництво для дітей з інтернатів».

Додамо, Україна на шляху до того, щоб відмовитися від інтернатної форми виховання дітей. Замінять інтернати будинки сімейного типу. Відтак кожна дитина зможе виховуватися у родині.

Софія Романська