За 200 доларів США чоловік намагався вирішити питання з працівниками поліції, аби вони не складали на нього адмінпротокол за керуванням автомобілем у нетверезому стані.

Упродовж дня правопорушник двічі сідав за кермо автомобіля напідпитку. Вперше водія зупинили співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №2 м.Бучач за порушення правил дорожнього руху. Чоловікові запропонували пройти огляд на визначення стану сп’яніння на місці зупинки. Він погодився. Прилад показав підвищений вміст алкоголю в крові. Поліцейські повідомили водієві про відсторонення його від керування транспортним засобом та склали на нього адмінпротокол за ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП. Порушником виявився 50-річний житель Бучача.

Через декілька годин поліцейські знову побачили чоловіка за кермом автівки. Цього разу під час зупинки водій почав пропонувати працівникам поліції неправомірну вигоду, аби вони його відпустили. Інспектори попередили його, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Однак і це не зупинило правопорушника, він залишив у службовому автомобілі 200 доларів США.

Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає до 4 років позбавлення волі.