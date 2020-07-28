Спекотну погоду передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, опади в регіоні нарешті припиняться, а температурні показники сягатимуть тридцятиградусної позначки.

Липень на Тернопільщині завершиться високими температурними показниками. Втім, уже першими днями серпня свіжа прохолодна погода повернеться.

“28-го липня температура повітря становитиме в більшості областей +28 +33 градуси. На Заході України буде на кілька градусів нижче +25 +28 градусів. Спека на тижні посилюватиметься і до середи у деяких регіонах підтягнуться +33 +36 градусів! Більшість західних областей передихнуть від опадів, що чудово для переволоженого довкілля. Атмосфера старається – ось нам і спека, і суха пауза в західних областях, і свіже повітря в другій половині тижня”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, погодні умови цього тижня зможуть задовольнити усі смаки. Поки що є можливість насолоджуватися теплом і сонцем, а далі до регіону повернеться прохолода.

Софія Романська