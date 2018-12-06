Мешканці Тернопільщини беруться за зброю
Повномасштабні вишколи бригади територіальної оборони тривають на Тернопільщині. У п’ятницю відбудеться тренування у рамках Єдиного всеукраїнського стрілецького дня. Жителів Тернопільщини запрошують приєднуватися і поповнювати загони територіальної оборони.
Тренування проходять на полігоні в селі Біла поблизу Тернополя. Інструктори проводять заняття з використання стрілецької зброї, а також основ медицини й тактичної підготовки. Як розповів тимчасовий виконувач обов’язків військового комісара області, заступник командира бригади територіальної оборони Олександр Скумбрій, приєднатися до вишколів можуть і чоловіки, і жінки.
«Ми приступили до уточнення планів мобілізації людських і транспортних ресурсів. Нагадаю, про проведення мобілізації наразі мова не йде. Проте відбувається оповіщення військовозобов’язаних, які входять до складу оперативного резерву першої черги, а також військовозобов’язаних, які зголосилися взяти участь в підрозділах територіальної оборони. Запрошуємо усіх військовозобов’язаних, призначених у резерв другої черги, приєднуватися до участі у таких навчаннях».
Нагадаємо, заняття відновили через введення воєнного стану у десяти областях України. Відтак вишколи загонів територіальної оборони відбуваються через підвищення рівня бойової готовності. Військові навчання проходитимуть в усіх районах області.
Софія Романська
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