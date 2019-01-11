Мешканці будинку “повстали” проти комупаньного підприємства. ВІДЕО
11/01/2019 0
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Нечистоти і болото – під поріг.
До телеканалу ІНТБ звернулися мешканці будинку за адресою Дорошенка, 1. Люди скаржаться на комунальне підприємство «Міськшляхрембуд», що з ними по-сусідству. Від нього, запевняють тернополяни, через дірку в паркані тече незрозуміла суміш. У фірмі ж переконують – це вода.
Деталі дивіться в сюжеті.
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