Мешканці будинку “повстали” проти комупаньного підприємства. ВІДЕО

11/01/2019 Розмір тексту:

Нечистоти і болото – під поріг.

До телеканалу ІНТБ звернулися мешканці будинку за адресою Дорошенка, 1. Люди скаржаться на комунальне підприємство «Міськшляхрембуд», що з ними по-сусідству. Від нього, запевняють тернополяни, через дірку в паркані тече незрозуміла суміш. У фірмі ж переконують – це вода.

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