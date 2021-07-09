Більше ста тисяч гривень перерахувала мешканка Збаражчини на рахунок невідомих. Жінка повірила додзвонювачу й сама «поповнила кишені» афериста.

Заявниця розповіла, що до неї зателефонував невідомий й представився співробітником фінансової установи. Він повідомив, що невідомі особи намагаються зняти з її карткового рахунку всі гроші. Аби убезпечити заощадження їх необхідно переказати на новий створений рахунок. Жінка без роздумів здійснила транзакції в результаті чого втратила 108 тисяч гривень.

За фактом шахрайства працівники поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправного.