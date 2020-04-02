Понад вісімдесят тисяч гривень втратила жителька Шумщини, котра он-лайн купувала транспортний засіб.

Зі слів шумчанки, оголошення про продаж автомобіля вона знайшла на сайті ОЛХ. З продавцем обговорили всі деталі, домовилися про передплату. Жінка двічі перерахувала через банківське відділення кошти, загалом майже 82 тисячі гривень. Та продавець вимагав ще. Коли отримав відмову став погрожувати судом. Покупець запідозрила недобре й звернулася за допомогою до поліцейських. Правоохоронці поводять перевірку.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини.