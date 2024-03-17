Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок Сергію К., який проігнорував отриману у ТЦК повістку на відправку до військової частини. Чоловік не погоджується з висновком ВЛК та заявив, що морально не готовий вбивати.

Справу розглянув суд, який призначив Сергію К. три роки тюрми, повідомляє Zaxid.net.

Як вказано у вироку, який винесли у березні 2024 року, Сергія К. обвинувачують в ухиленні від призову під час мобілізації. Чоловік у червні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби, але проігнорував повістку на відправку до військової частини.

У суді Сергій К. свою провину у кримінальному правопорушенні визнав та пояснив, що його затримали на вулиці та відвезли для проходження ВЛК у смт. Підволочиськ. За словами чоловіка, медичний огляд провели лише поверхнево та визнали його придатним до служби. Він стверджує, що у довідці ВЛК є неправдива інформація про стан його здоров’я (у чоловіка є варикоз, проблеми із хребтом та хронічні захворювання). Проте Сергій К. не оскаржував рішення ВЛК.

За словами чоловіка, він не прибув в ТЦК на відправку до військової частини, бо «морально не готовий до проходження військової служби та не готовий вбивати, а також не вміє користуватись зброєю».

Справу розглянув суддя Сергій Кунцьо, який визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.