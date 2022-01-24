Мешканець Бережан Андрій Винник пропонує оригінальну послугу. Чоловік може стати співрозмовником і навіть другом, побалакати про наболіле, підтримати чи просто вислухати.

Відповідне оголошення він розмістив у групі Бережанські новини.

“Бувають різні моменти, коли заходиш в глухий кут, не розумієш, що з тобою відбувається. А іноді просто хочеться поговорити, отримати підтримку. Рідним, близьким друзям не все можна розповісти. У цих випадках один на годину – відмінний вибір. Анонімність гарантую”, – пише чоловік.

Послуга платна. Вартує вона 200 гривень на годину. Оплатити можна, перерахувавши кошти на картку, або ж готівкою перед зустріччю. Додаткові витрати (їжа, напої, квитки тощо) бере на себе “клієнт”.

У коментарях користувачі підтримують пана Андрія.

“Це крутезна ідея і те, що в Бережанах буде така програма.

Бажаю Вам більше позитивних людських історій. Звісно будуть і не дуже позитивні історії, але отримавши Вашу підказку, щоб в результаті все оберталося в людей на позитив”, – написала Роксана Костів.

А ви б скористалися такою послугою?