Оперативну інформацію про те, що житель Лановецької територіальної громади хоче продати заборонений предмет, правоохоронці отримали ще 16 березня. Дану інформацію вони внесли в журнал єдиного обліку, а згодом і в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Отримавши дозвіл від обласної прокуратури, працівники управління карного розшуку ГУНП в області спільно з працівниками Кременецького райвідділу поліції розпочали спілкуватися з продавцем, домовилися про зустріч та покупку.

Оперативну закупку провели 26 березня. За гранату чоловік просив 500 гривень. Після того, як торги відбулися, підозрюваного затримали згідно статті 208 КПК. Експертиза підтвердила, що граната бойова.

Правоохоронці встановлюють звідки чоловік взяв небезпечний предмет. Жителю Лановеччини оголосили підозру згідно статті 263 частина 1 ККУ.

Як з’ясувалося, чоловік уже неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини.