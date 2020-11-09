Зловмисник заволодів мікроавтобусом, що належить мешканцю Збаразького району, і відмовляється повертати транспортний засіб.

До співробітників Збаразького відділення поліції із заявою звернувся житель одного з сіл району. Чоловік повідомив, що залишив на території Польщі свій мікроавтобус марки «Рено». У сусідній державі заявник перебував на заробітках, проте в якийсь момент йому потрібно було негайно повертатися додому, однак обставини склалися так, що транспортний засіб забрати не зміг. З грудня 2018 року мікроатобус був у Польщі.

Зі слів збаражчанина, через проблеми з документами він не зміг з того часу перетнути кордон, тому домовився зі знайомими, що ті приженуть його авто. Один з тих, на чиє ім’я була виписана довіреність, – житель Волинської області. Як з’ясували правоохоронці, чоловік дійсно перетнув кордон мікроавтобусом, що належить збаражчанину, проте чомусь віддавати транспортний засіб власникові не поспішав. Заявник стверджує, що вже неодноразово звертався до волинянина з проханням повернути належне йому майно, проте той «годує» його обіцянками. З’ясувати причину такої неправомірної поведінки взялися поліцейські.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань а частиною 1 статті 190 ККУ. Триває досудове розслідування.