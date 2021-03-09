Зловмисники розміщують недостовірні оголошення про оренду житла, аби незаконно збагатитися за рахунок довірливих людей. Втратив понад 10 000 житель Хмельниччини, він заплатив за неіснуюче житло.

Чоловік шукав в мережі-Інтернет оголошення про оренду квартири на два тижні в Тернополі за вигідною ціною. Знайшов підходящий варіант, зателефонував, а орендодавець одразу зазначив, що необхідно здійснити передоплату.

Вже напередодні виїзду до місця призначення заявник не зміг зв’язатися з господарями, мобільний телефон був вимкнутий, а оголошення зникло. За допомогою він звернувся до тернопільських правоохоронців. Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють усі обставини та наголошують бути обережними й завжди перевіряти інформацію про орендодавців.