“Мажорним” тернопільським школам шукають керівників

12/01/2019 Розмір тексту:

Третій школі потрібен директор, а п’ятій – заступник директора.

У Тернопільській спеціалізованій школі I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов триває конкурс на заміщення вакантної посади директора.

Щоправда, прийом заяв від кандидатів на вакантну посаду вже завершився. Тернопільська міська рада оголосила конкурс 17 грудня 2018 року і подавати документи на конкурс можна було упродовж 20 календарних днів. Після цього, упродовж п’яти днів, конкурсна комісія мала розглянути подані документи та визначити перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі. Також має відбутися ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування. Щодо самого конкурсу, то на претендентів чекає ряд випробувань: вони будуть писати тест на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти та описуватимуть рішення ситуаційного завдання, у якому мають показати свої професійні компетентності. Окрім цього, будуть публічно та відкрито презентувати перспективний план розвитку школи та відповідатимуть на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації. Упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору комісія має визначити переможця конкурсу або визначає конкурс таким, що не відбувся. На сайті школи повідомляють, що про час і місце проведення конкурсного відбору буде поінформовано додатково.

У Тернопільській спеціалізованій школі I-III ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов 4 січня 2019 року оголосили конкурсний відбір на заміщення вакантної посади заступника директора школи з виховної роботи. Кандидати на цю посаду можуть подавати документи до 2 лютого. В оголошені, яке розміщене на сайті управління освіти міської ради та на сайті школи зазначено, що посаду заступника директора школи з виховної роботи може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності та фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. Документи приймають в канцелярії школи у робочі дні з понеділка до п’ятниці з 10 до 16 години. Ознайомлення учасників конкурсу із школою, педагогічним колективом, представниками батьківського та учнівського самоврядування відбудеться 6 лютого 2019 року о 15.00. А засідання конкурсної комісії для проведення співбесіди з учасниками конкурсу – 12 лютого 2019 року о 15.00 у кабінеті № 311. Протокол комісії із пропозиціями щодо призначення кандидатів на посаду заступника директора школи з виховної роботи мають розмістити сайті школи та управління освіти до 15 лютого.

Ольга Трач