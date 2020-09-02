Більшість лікарень області повинні бути готовими для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19.

Про це заявив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук. Оскільки в період осінньо-зимової хвилі епідемії можливий стрімкий ріст захворюваності.

Наразі в області розгорнуто 1330 ліжкомісць для лікування хворих на COVID-19, більшість з них вже заповнені. А в окремих інфекційних відділеннях – жодного вільного місця.

«Розширюємо ліжковий фонд для надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію. Ми дали пропозицію Міністерству охорони здоров’я долучити всі лікарні, які відповідають вимогам НСЗУ, щоб вони могли надавати допомогу хворим на COVID-19. Нині інфекційні відділення переповнені, лікарі вже втомилися, але ми змушені готуватися до подальшого ймовірного збільшення кількості хворих, щоб люди могли отримувати необхідну медичну допомогу», – розповів Володимир Богайчук.

Восени на Тернопільщині кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус планують розширити до трьох тисяч. Це майже половина усього госпітального ресурсу лікувальних закладів області. Окремі лікарні займатимуться плановою та ургентною допомогою.

Софія Романська

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