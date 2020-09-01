У чотирьох голів райдержадміністрацій на Тернопільщині виявили COVID-19.
Про це вони повідомили на своїх сторінках у Фейсбуці.
Коронавірусом інфікувалися голова Чортківської РДА Арсен Марчишак, керівник Бережанської РДА Олег Захарків, Зборівської – Сергій Рудяк та Борщівської – Юрій Гуцул.
– Друзі, мушу Вам повідомити неприємну новину. Сьогодні отримав результати тесту на COVID-19. Тест підтвердив цю хворобу. Загальний стан нормальний, потреби в госпіталізації немає. Протягом найближчих двох тижнів буду працювати з дому в режимі самоізоляції. Бажаю всім здоров’я!!! Бережіть себе і своїх рідних!!! – написав Юрій Гуцул.
Усі четверо чиновників перебувають вдома на самоізоляції.
Як ми писали, сьогодні стало відомо, що на COVID-19 захворів міський голова Тернополя Сергій Надал. А минулого тижня коронавірус виявили у голови Тернопільської ОДА Володимир Труша.
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