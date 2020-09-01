У чотирьох голів райдержадміністрацій на Тернопільщині виявили COVID-19.

Про це вони повідомили на своїх сторінках у Фейсбуці.

Коронавірусом інфікувалися голова Чортківської РДА Арсен Марчишак, керівник Бережанської РДА Олег Захарків, Зборівської – Сергій Рудяк та Борщівської – Юрій Гуцул.

Друзі, хочу повідомити, що сьогодні отримав результат тесту на Covid19. Аналіз виявився позитивним. Перебуваю вдома на самоізоляції та проходжу курс лікування. Бережіть себе, своїх рідних та будьте здорові! Опубліковано Арсеном Марчишаком Вівторок, 1 вересня 2020 р.

Про коронавірус можу сказати, що він таки існує! Він особливий по симптоматиці… Забув коли мав останній раз… Опубліковано Олегом Захарковим Понеділок, 31 серпня 2020 р.

Шановні Зборівчани! Кожного дня ми чуємо новини про нових хворих на COVID-19. Так як я в своїй роботі маю багато… Опубліковано Сергієм Рудяком Четвер, 27 серпня 2020 р.

– Друзі, мушу Вам повідомити неприємну новину. Сьогодні отримав результати тесту на COVID-19. Тест підтвердив цю хворобу. Загальний стан нормальний, потреби в госпіталізації немає. Протягом найближчих двох тижнів буду працювати з дому в режимі самоізоляції. Бажаю всім здоров’я!!! Бережіть себе і своїх рідних!!! – написав Юрій Гуцул.

Усі четверо чиновників перебувають вдома на самоізоляції.

Як ми писали, сьогодні стало відомо, що на COVID-19 захворів міський голова Тернополя Сергій Надал. А минулого тижня коронавірус виявили у голови Тернопільської ОДА Володимир Труша.

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