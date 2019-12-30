450 юнаків відправили до армії з Тернопільщини під час осінньо-зимового призову-2019. Вони служитимуть у різних регіонах України за винятком території бойових дій.

Осінньо-зимова призивна кампанія тривала протягом трьох місяців. Завдання, поставлені генеральним штабом Збройних Сил України, виконані на 100%, – повідомив заступник обласного військового комісара Петро Сирко. До війська відправляли юнаків 20 – 27 років.

«Призивну кампанію на Тернопільщині завершено: понад 450 новобранців одягли однострої. Юнаки пішли служити до Збройних Сил та інших військових формувань України. Зокрема, близько 250 юнаків поповнили лави ЗСУ, ще 200 пішли служити до Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. Юнаки служитимуть у різних областях України, проте в жодному випадку вони не потраплять до зони бойових дій. Перед відправленням всі пройшли медичні комісії, у результаті були визнаними придатними до військової служби».

Додамо, термін служби в армії триває один рік для юнаків, які мають вищу освіту; півтора року – для інших.

Софія Романська