190 тернополян зголосилися стати волонтерами для допомоги у боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Волонтери потрібні, аби телефонувати до самотніх, літніх тернополян і дізнаватись про їхні потреби.

Також вони можуть долучатись до охорони громадського порядку, купувати та доставляти продукти та медикаменти, допомагати медикам та надавати психологічну підтримку.

Cтати волонтером можна, зареєструвавшись у формі.

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