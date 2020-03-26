190 тернополян зголосилися стати волонтерами для допомоги у боротьбі з коронавірусною інфекцією.
Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
Волонтери потрібні, аби телефонувати до самотніх, літніх тернополян і дізнаватись про їхні потреби.
Також вони можуть долучатись до охорони громадського порядку, купувати та доставляти продукти та медикаменти, допомагати медикам та надавати психологічну підтримку.
Cтати волонтером можна, зареєструвавшись у формі.
Читайте на цю тему:
Можна анонімно: у Тернополі візьмуть на список всіх, хто приїхав з-за кордону
Цінами на маски у тернопільських аптеках зацікавилася прокуратура