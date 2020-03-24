Прокуратурою Тернопільської області скеровано лист до обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо контролю за цінами на товари медичного призначення.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Впродовж останнього часу у регіональних засобах масової інформації поширюються повідомлення про те, що у аптеках Тернопільщини постійно зростають ціни на медичні маски, і лише в кількох із них маски є в наявності.

Водночас, у зв’язку із впровадженням карантину на території України для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, придбання засобів індивідуального захисту є необхідним для забезпечення здоров’я громадян.

Враховуючи наведене, прокуратурою області скеровано лист до Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України для вжиття заходів, в межах повноважень, визначених ст. 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», у тому числі щодо контролю за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін на вказані товари.