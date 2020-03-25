У Тернополі формують реєстр людей, які нещодавно повернулися з-за кордону.

Таке рішення прийняли на засіданні оперативного штабу по ліквідації надзвичайної ситуації у Тернопільській міській раді, передає Ternopil.te.ua.

Інформацію про людей, що нещодавно прибули з країн, де зафіксовані випадки коронавірусної інфекції, формуватимуть згідно даних прикордонної служби та поліцейських постів. У такий спосіб чиновники хочуть попередити поширення коронавірусу.

Про осіб, які ймовірно перебували закордоном і могли інфікуватися коронавірусом, просять повідомляти небайдужих тернополян. Їм гарантують анонімність.

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