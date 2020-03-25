У Тернополі зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус.
Про це повідомили у штабі для боротьби з коронавірусом.
Там зазначають, що чоловік 1965 року народження. Він був у Австрії, де, ймовірно, і заразився небезпечною інфекцією. У той же час в облдержадміністрації уточнюють, що інфікований працює лікарем-стоматологом.
Зараз хворий отримує необхідну медичну допомогу. Обстежується коло контактних осіб.
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