У Тернополі зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у штабі для боротьби з коронавірусом.

Там зазначають, що чоловік 1965 року народження. Він був у Австрії, де, ймовірно, і заразився небезпечною інфекцією. У той же час в облдержадміністрації уточнюють, що інфікований працює лікарем-стоматологом.

Зараз хворий отримує необхідну медичну допомогу. Обстежується коло контактних осіб.

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