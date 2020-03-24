Захворювання COVID-19 лабораторно підтвердили ще у двох жителів Тернопільської області.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

“Станом на 17 год. 24 березня у нашій області – 4 випадки захворювання на COVID-19. Сьогодні коронавірус підтвердили у жителя Монастириського району. Його госпіталізували в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги”, – ідеться у повідомленні.

Ще одна інфікована з підтвердженим COVID-19 – теж жителька Монастириського району. Зараз вона – у реанімаційному відділенні Монастириської лікарні.

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