COVID-19 лабораторно підтвердили у ще однієї жительки Тернопільщини.
Про це повідомили у Тернопільському штабі для боротьби з коронавірусом.
Інфікована – мешканка Монастириського району, дружина хворого на COVID-19, якого сьогодні доставили в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги.
Наразі пацієнтка знаходиться в Монастириській лікарні
Таким чином, станом на 21 годину 24 березня на Тернопільщині лабораторно підтверджено 5 випадків COVID-19.
Читайте на цю тему:
Коронавірус виявили ще у двох мешканців Тернопільщини
На Тернопільщині – другий випадок захворювання на коронавірус