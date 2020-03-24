COVID-19 лабораторно підтвердили у ще однієї жительки Тернопільщини.

Про це повідомили у Тернопільському штабі для боротьби з коронавірусом.

Інфікована – мешканка Монастириського району, дружина хворого на COVID-19, якого сьогодні доставили в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги.

Наразі пацієнтка знаходиться в Монастириській лікарні

Таким чином, станом на 21 годину 24 березня на Тернопільщині лабораторно підтверджено 5 випадків COVID-19.

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