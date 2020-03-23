Другий випадок захворювання на COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині.
Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
Відомо, що пацієнт – з Монастириського району. Він у важкому стані.
Інформацію підтвердили і в обласному лабораторному центрі МОЗ України.
“О 20 год. 10 хв. 23.03.2020 року в результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2. Тобто, лабораторно підтверджено другий в Тернопільській області випадок COVID-19”, – повідомляють у центрі.
Нагадаємо, першим інфікованим виявився священник із Заліщик.
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