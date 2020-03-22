У режим надзвичайної ситуації перейшла Тернопільщина, коли там з’явився перший хворий на коронавірус. Це 57-річний чоловік – житель міста Заліщики, яке межує з Буковиною.

Відучора Заліщики на карантині, там дезінфікують вулиці та приміщення. Водночас у Тернополі зупиняють громадський транспорт і запроваджують масковий режим, йдеться у сюжеті ТСН.

Перша людина, яка захворіла на коронавірус на Тернопільщині, не виїжджала за кордон і навіть за межі області. Це священик греко-католицької церкви, йому 57, у нього велика родина і занедужав він ще більше тижня тому.

Отець за цей час встиг провести щонайменше п’ять богослужінь, відбути два похорони, сходив на нараду у райдержадміністрацію, а його дружина теж ходила на роботу у Пенсійний фонд. Тому людей, що контактували з ним – щонайменше сім десятків. А решта – дальні контакти – це переважно його парафіяни, які приходили у церкву – то їх сотні.

“Працюють медики над контактними. В нас на самоізоляції перебувають біля 400 чоловік. Ситуація стабільна”, – каже керівник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.

Недужого священика доправили у Тернопіль, в інфекційне відділення міської лікарні швидкої допомоги. Його стан задовільний, перебіг хвороби середньої складності.

Відразу після цього створили штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. За вихідні мають облаштувати санітарно-контрольні пости на виїздах у Тернопіль, на яких вимірюватимуть температуру і у разі потреби викликатимуть до хворих швидкі. З понеділка у місті припиняє працювати громадський транспорт. Тепер він возитиме лише медиків, комунальників, аптекарів, правоохоронців, пекарів, тобто працівників, які забезпечують життєдіяльність міста.

“Медики, які будуть задіяні до ліквідації, а також працівники лабораторного центру будуть використовувати громадський транспорт безкоштовно на цей період. Буде зроблено посвідчення спеціального взірця”, – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Інші тернополяни мають пересісти на власні авто або йти до роботи пішки, а краще за все – залишатися вдома. Також, у Тернополі запроваджують масковий режим. До приймання хворих готують інфекційні відділення двох лікарень, і третю для обсервації.

Світлана Павук, ТСН

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