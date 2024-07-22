На Тернопільщині двоє підлітків викопали на городі церковний дзвін 18 століття. Його передали до храму в селі Криниця.

Про це Суспільному розповів житель села Криниця Станіслав Данчук.

У Монастириській громаді під час служби в церкві Різдва Пресвятої Богородиці освятили дзвін. Його знайшли два брати Станіслав та Юрій Данчуки.

“Дзвін має вагу 21 кілограм, він залитий сріблом”, — каже житель села Криниця Юрій Данчук.

Хлопці розповідають, після того, як відкопали знахідку, шукали інформацію про неї в інтернеті. За словами Станіслава, дізналися, що ще один такий дзвін із написом “Око Боже” зберігають в музеї у Запоріжжі.

“Викопуємо і бачимо що був напис “Рука божа”. Зразу був такий адреналін сильний, кричали. Потім взяли його почистили і сказали священнику, що хочемо його віддати в церкву. Я думаю, що ми зробили правильно. Бог нам дасть здоров’я”, — говорить житель села Криниця Станіслав Данчук.

Завідувач відділу історії обласного центру пам’яток культурної спадщини Володимир Салук розповів, що історію дзвону та звідки він у селі, потрібно дослідити. Згідно з переписом населення 1880 року на цій території проживало лише 10 українців та більше як 5 тисяч поляків.

“Дзвін дуже давній. Він в хорошому стані, трішки зеленувато-бронзовий. Він за розмірами середній, адже на дзвіниці є декілька дзвонів. Окрім двох слів “Року Божія 1778″ більше написів на дзвоні не спостерігається”.

Отець храму Антон Вербовий каже, п’ять років тому селяни також знайшли дзвін. Зараз він на дзвіниці біля церкви.

“Ми плануємо цей дзвін повісити разом з іншими дзвонами, де є вже готове місце для нього”.

За те, що знахідку передали церкві, хлопцям вручили подяку від обласного департаменту культури та туризму.