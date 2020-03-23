У Тернополі, в приміщенні Архикатедрального собору УГКЦ, для волонтерів облаштували польовий штаб.

У приміщення кахетитичного класу небайдужі тернополяни доставляють рукавички, маски, антисептики, захисні костюми та спеціальне медичне обладнання для лікарів Тернополя, розвантажують його там, далі формують спеціальні коробки, залежно від потреб тієї чи іншої лікарні та розвозять по медичних закладах обласного центру. Про це повідомляють Тернополяни.

До слова, тернополяни самоорганізувалися, створили групу у мережі Інстаграм – @coronavirus.ternopil, де збирають кошти, а згодом на них закуповують необхідні для медиків Тернополя речі та обладнання.

Усі, хто мають можливість допомогти медикам Тернополя у боротьбі з коронавірусом, можуть скидати кошти на картку – 4731219120680008 Мандзій Юлія.

Сьогодні волонтери планують доправити першу партію допомоги у лікарні Тернополя.