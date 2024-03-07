Поліцейські вкотре застерігають жителів області від шахраїв, які представляються працівниками банку. У жодному разі не довіряйте таким співрозмовникам та не виконуйте їхні рекомендації, щоб не втратити кошти.

У шахрайську пастку таких аферистів потрапила жителька Збаразької громади. Зі слів потерпілої, їй зателефонували начебто із банку. Телефонний незнайомець повідомив, що хтось намагається зняти гроші з її картки. Порадив їй переказати свої заощадження на резервний рахунок. Жінка повірила та виконала усі вказівки невідомого: перерахувала майже 57 тисяч гривень зі своєї картки на вказаний ним рахунок. Після цього співрозмовник поклав слухавку і більше на зв’язок з жінкою не виходив.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом шахрайства.