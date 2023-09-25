День рідного міста відзначили переселенці з Маріуполя в Тернополі. Сьогодні – 244 річниця від отримання Маріуполем статусу міста. Відтак його жителі влаштували з цієї нагоди урочистості.

Маріуполька Олександра Гурнецька у Тернополі більше року. Жінка розповідає, що за цей час місто стало майже рідним.

«Тернопіль став домом. Але вже ж спогади линуть у рідний Маріуполь. Тому було приємно побачити своїх маріупольців. На цьому святі ми також вшанували пам’ять загиблих захисників та захисниць, згадали історію виникнення міста, особливості його культурних традицій та згадали про те, яким було наше улюблене місто до війни. Надіємося, що все зможемо повернути і відбудувати. На жаль, не повернемо людські життя».

Урочистості відбулися у центрі підтримки “ЯМаріуполь. Тернопіль”. Вечір завершився благодійним ярмарком, кошти від якого пішли на підтримку українських захисників та захисниць, а також усі присутні могли поласували традиційними маріупольськими стравами.