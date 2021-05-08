Горе спіткало цілу тернопільську сім’ю: через коронавірус обірвалося життя дружини, а чоловік зараз перебуває у реанімації, потребуючи дорого і невідкладного лікування.

Про скруту і трагічні обставини повідомила подруга сім’ї Любов Поворозник на своїй сторінці в мережі Фейсбук:



“У сім’ї моїх друзів сталася біда. Сергій Крохмальний (Сергій Крохмальний) зараз знаходиться в реанімації Тернопільської комунальної міської лікарні № 2.



Діагноз: анаеробна флегмона правого стегна. 12 квітня цього року від COVID померла його дружина і моя подруга та одногрупниця Надія Крохмальна ( Бадзян).



Без мами залишилось двоє дітей: син Богдан (студент, 22 роки) та донечка Софійка (9 років). На даний час Сергій переніс вже три операції. Попереду пересадка шкіри та довгі місяці реабілітації. Лікування дороговартісне та тривале. Самій родині не впоратись із видатками. Друзі родини просять усіх небайдужих до чужого горя допомогти сім’ї Крохмальних молитвою або фінансово.



Реквізити ПРИВАТБАНК 5168 7456 0919 6255 – Богдан Крохмальний (син)



Контактний телефон Богдана – 098 651 6019″, – ідеться у повідомленні.

Джерело: 0352.ua