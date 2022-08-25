Мали навіть маркетолога: на Тернопільщині викрили банду, яка розповсюджувала особливо небезпечні наркотики. ФОТО

На Тернопільщині припинили діяльність злочинної організації, учасники якої збували наркотичні засоби й психотропи. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру двом організаторам та вісьмом учасникам злочинної організації, що реалізовували через телеграм-канали та віртуальні магазини Тернопільщини й Хмельниччини наркотики й психотропні речовини в особливо великих розмірах (ч.ч.1, 2 ст. 209, ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст.307 КК України).

За даними слідства, організаторами протиправної діяльності були хмельничанин разом зі своєю співмешканкою. Спочатку вони створили 2 інтернет-магазини з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропів, а потім разом зі спільниками розширили бізнес ще на 2 магазини, залучивши до роботи загалом 16 чоловіків та жінок.

На «бізнесмена» у злочинній організації працювало 7 гуртових розповсюджувачів наркотиків та маркетолог, а також 8 «закладників». Клієнтами підприємців були жителі Тернопільської, Хмельницької, Львівської та Івано-Франківської областей. В асортименті продавців були фактично всі види заборонених речовин.

6,5 млн грн, отриманих від обігу наркотиків та психотропів, «відмивали» через банківські операції та частково використовувались для продовження злочинної діяльності, яку у час війни наркоторговці активізували. Під час чергової реалізації заборонених речовин їх викрили правоохоронці.

В рамках розслідування кримінального провадження проведено 20 санкціонованих обшуків на Тернопільщині та Хмельниччині, виявлено та вилучено наркотиків на 1 млн грн, а також близько 600 тис грн та 2000 дол США готівкою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Тернопільській області.