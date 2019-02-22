“Мало, хто вірив, але сьогодні ми маємо практичний результат”, – Степан Барна про відбудову військового містечка у Чорткові. ФОТО, ВІДЕО

22/02/2019 Розмір тексту:

Ні для кого не таємниця, що протягом останніх 20-ти років незалежності України відбувалося системне знищення військової інфраструктури. Саме тому Україна виявилася неготовою, коли ворог втрутився у Крим, а потім перейшов на східний фронт. І лише останні чотири роки з державного бюджету виділяються кошти та робиться усе можливе, аби відбудувати Збройні сили України та зробити службу в армії престижною.

Триває відновлення військової частини та будівництво гуртожитків покращеного типу для військовослужбовців-контрактників й у Чорткові. Що уже зроблено, – побачив голова ТОДА Степан Барна, перебуваючи з робочою поїздкою у Чортківському районі.

Крім того, відбудовують військові частини у Тернополі, Теребовлі та Бережанах. «Практично там, – каже Степан Барна, – де вони знищувалися впродовж 20 років незалежної України».

У цих містах буде розташовуватися 44 артилерійська бригада, яка сьогодні виконує бойові завдання на Сході. З державного бюджету на відбудову військових містечок на Тернопільщині спрямували 107 млн. грн. За ці кошти також будуються гуртожитки за стандартами НАТО: два у Чорткові, три у Теребовлі і два у Тернополі. Це дасть можливість додатково розмістити 840 військовослужбовців та створити для них комфортні умови перебування на постійному місці дислокації.

Водночас, голова ТОДА підкреслив, що відбудова військової частини, котельні та їдальні у Чорткові, – це результат, який був ініційований Президентом України Петром Порошенком під час перебування у місті у 2016 році. «Мало хто у це вірив, але сьогодні ми маємо практичний результат», – охарактеризував Степан Барна процес будівництва.