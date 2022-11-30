Маленький синочок залишився без батька: на війні загинув боєць з Тернопільщини Роман Могила

Ще один Герой поліг у страшній борні за волю України.

У боях неподалік Авдіївки на Донеччині загинув Роман Могила з села Саранчуки колишнього Бережанського району. Герою було лише 33 роки.

Про важку втрату повідомили на сторінці Саранчуківської сільської ради.

“Саранчуківська сільська територіальна громада втратила вірного сина України Романа Могилу.

30 листопада сумна звістка сколихнула наших краян — жахлива війна забрала життя нашого воїна, жителя с. Слов’ятин, 33-річного Романа Андрійовича Могилу.

Роман Могила пішов добровольцем захищати Україну зразу після початку повномасштабної війни. Боєць загинув в бою з російськими окупантами біля Авдіївки, що на Донеччині.

У Романа залишилися півторарічний син, дружина, та батьки.

Вічна пам’ять і слава Герою!”