У студії соціального ток-шоу «Стосується кожного» встановлено ще один рекорд! 10 березня під час ефіру на телеканалі «Інтер» на очах у мільйонів телеглядачів Віра Омельчук зробила макіяж без допомоги рук за 12 хвилин 48 секунд. І стала володаркою нового рекорду України – «Мінімальний час нанесення макіяжу ногами».

39-річна Віра Омельчук з невеличкого села на Тернопільщині народилася без рук, але це не завадило їй вийти заміж, народити двох дітей та опанувати професію візажиста. Після того, як від неї пішов чоловік, жінці довелося навчитися самостійно заробляти гроші, щоб годувати сина і дочку. Любов до життя і сила волі допомогли їй перенести всі труднощі.

«З дитинства я навчилася все робити ногами, навіть вишивати хрестиком, – розповідає героїня ток-шоу. – Мейк-ап полюбила 12 років тому – спочатку просто доглядала за собою, потім стала фарбувати подружок, а згодом опанувала мистецтво макіяжу. Результат подобається моїм клієнтам. Це головне. Тепер своїм прикладом хочу показати всій країні, що люди з інвалідністю здатні на багато що. Коли є віра, бажання і натхнення, – все можливо! Цей рекорд присвячую своїм дітям – Евеліні та Арсенію. Хочу довести, що їх мама багато чого вміє, все доб’ється і завжди буде їх любити».

Зафіксував рекорд в студії ток-шоу «Стосується кожного» експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін.

«Національний реєстр рекордів України номінує Віру Омельчук на національний рекорд – «Мінімальний час нанесення макіяжу ногами », – констатував експерт. – В Україні багато досягнень, пов’язаних з макіяжем та різними косметичними процедурами, в основному це або масові рекорди, або на час. Але в техніці, якою володіє Віра, раніше ніхто не відзначився ні в Україні, ні в Європі. В даному рекорді в першу чергу мало значення відповідність усім вимогам по макіяжу, час – другорядний фактор. Всі необхідні умови виконані. Це означає, що рекорд України встановлено».

За словами Віталія Зоріна, коли представники Національного реєстру рекордів України вперше побачили відео, на якому Віра Омельчук наносила макіяж і вишивала без допомоги рук, всі були вражені. «Ми готові продовжити і зареєструвати як національне досягнення України ще один рекорд Віри по виготовленню прекрасних творів – вишивок», – повідомив він.

Це вже не перший рекорд, зафіксований в студії «Стосується кожного» в цьому році. У січні в ток-шоу взяв участь художник з видатними здібностями: Федір Романов за мінімальний час намалював картину без допомоги рук, тримаючи пензлик зубами.

«Наша країна дійсно багата на видатних людей, в ток-шоу «Стосується кожного» ми ще раз довели це, – відзначає ведучий Андрій Данілевич. – Дякую Вірі Омельчук за те світло, яким вона наповнила нашу студію і наші серця. Бажаю усім здійснення мрій. Щоб ніякі життєві обставини не збивали вас зі шляху, а кожна мрія надавала сили рухатися вперед. Вірте в себе і надихайтеся! Це важливо. Це стосується кожного».

Як у студії «Стосується кожного» було встановлено новий рекорд, дивіться у випуску ток-шоу «Рекорд без рук».