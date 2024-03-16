Свиняче м’ясо та сало на тернопільському ринку подешевшали через зменшення попиту.
Про це Суспільному розповіли продавці та покупці на міському ринку.
За задню свинячу шинку на ринку просять 140-160 гривень за кілограм, передня — 120-130, бочок — 100 гривень.
Продавчиня Роза Лотоцька розповідає, що від початку березня попит на м’ясо і сало на ринку Тернополя знизився. Жінка каже, тому свинина почала дешевшати від початку нового року.
“Бочок — 100 гривень, сало — від 30 і до 100, шия — 150-160, задня — 140-160. Все залежить, які це свині. Переднє м’ясо — 120-130, звичайно, домашнє м’ясо дорожче, бо ми дорого його закуповуємо, ми ж беремо 90-95 за кілограм. Сало грубе — дороге, а дрібненьке — 30 гривень. Багато є товару, а покупців мало. У людей невеликі зарплати і пенсії”.
Покупчиня Галина Чорна каже, помітила, що ціни на м’ясо знизилися
“Я не дуже часто ходжу на ринок, але помітно так зниження ціни на 15-20 гривень і більше, а може навіть і більше, бо раніше я брала свинину по 180 гривень за кілограм, а зараз — по 130-135 гривень. Зазвичай купую шию, полядвицю і смачне сало”.
“Була полядвиця по 190 гривень, а стала — по 170 гривень за кілограм, значить подешевшала”, — розповідає тернополянин Микола Білашевич.
У березні люди менше купують сало та м’ясо на ринку, каже продавчиня Іванна Мушинська.
“Передня лопатка коштує 130-135 гривень за кілограм, задня — 140-145 гривень. Від січня падає ціна, дуже падає. Покупців дійсно немає взагалі, порожній ринок”.