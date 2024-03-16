М’ясо і сало подешевшали: які ціни на центральному ринку. ВІДЕО

Свиняче м’ясо та сало на тернопільському ринку подешевшали через зменшення попиту.

Про це Суспільному розповіли продавці та покупці на міському ринку.

За задню свинячу шинку на ринку просять 140-160 гривень за кілограм, передня — 120-130, бочок — 100 гривень.

Продавчиня Роза Лотоцька розповідає, що від початку березня попит на м’ясо і сало на ринку Тернополя знизився. Жінка каже, тому свинина почала дешевшати від початку нового року.

“Бочок — 100 гривень, сало — від 30 і до 100, шия — 150-160, задня — 140-160. Все залежить, які це свині. Переднє м’ясо — 120-130, звичайно, домашнє м’ясо дорожче, бо ми дорого його закуповуємо, ми ж беремо 90-95 за кілограм. Сало грубе — дороге, а дрібненьке — 30 гривень. Багато є товару, а покупців мало. У людей невеликі зарплати і пенсії”.

Покупчиня Галина Чорна каже, помітила, що ціни на м’ясо знизилися

“Я не дуже часто ходжу на ринок, але помітно так зниження ціни на 15-20 гривень і більше, а може навіть і більше, бо раніше я брала свинину по 180 гривень за кілограм, а зараз — по 130-135 гривень. Зазвичай купую шию, полядвицю і смачне сало”.

“Була полядвиця по 190 гривень, а стала — по 170 гривень за кілограм, значить подешевшала”, — розповідає тернополянин Микола Білашевич.

У березні люди менше купують сало та м’ясо на ринку, каже продавчиня Іванна Мушинська.

“Передня лопатка коштує 130-135 гривень за кілограм, задня — 140-145 гривень. Від січня падає ціна, дуже падає. Покупців дійсно немає взагалі, порожній ринок”.