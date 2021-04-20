Висадити молоді дерева планують незабаром на вулиці Листопадовій.

З обох сторін вулиці, на місцях де колись росли дерева, 19 квітня викорчовували пеньки. Через це тротуар з обох сторін вулиці пошкоджений. А для того, щоб забрати залишки старих лип, які зрізали минулого року довелося застосовувати спецтехніку.

Як повідомили у міській раді під час загальноміської толоки на Листопадовій висадять червонолисті клени «Роял Ред». Озеленення проходитиме під акцією «Екологічне відродження вулиці Листопадової». Такі дерева у Тернополі вже ростуть на вулиці Чорновола, на бульварі Шевченка, на вулиці Сагайдачного, у сквері на Майдані Волі, у парку імені Тараса Шевченка. Восени минулого року подібні роботи здійснили на вулиці Сліпого. Там замість старих дерев висадили двадцять катальп.

Загалом під час цьогорічного двомісячника благоустрою у Тернополі планують посадити великомірні декоративні листяні і хвойні породи дерев та чагарників, а також будуть відновлювати газони. Висаджувати дерева будуть, як на територіях міських парків, так і на прибудинкових територіях. Такі роботи в місті проводять підтримуючи проект «Озеленення України» та відповідно до Концепції комплексного озеленення Тернополя.

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