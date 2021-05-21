Лише за три місяці населення Тернопільщини скоротилося на дві тисячі людей

Чисельність наявного населення у Тернопільській області на 1 квітня 2021 року становила 1 028 397 осіб.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Упродовж січня–березня 2021 року чисельність населення зменшилася на 2165 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 2415 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 250 осіб.

У січні–березні 2021 року в області народилося 1813 дітей, що на 11 дітей більше, ніж у січні–березні 2020 року.

Упродовж січня–березня 2021 року зареєстрували 4228 померлих, що на 467 більше ніж за відповідний період минулого року.