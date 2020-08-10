У п’яти жителів краю протягом доби діагностували хворобу Лайма, яка розвинулася через укуси кліщів. А загалом від початку року в обласному лабораторному центрі зареєстрували понад півтисячі випадків нападу цих комах.

Попри високі температурні показники на Тернопільщині, активність кліщів не зменшується. У зоні ризику — всі зелені зони. Найбільша ймовірність зазнати нападу цих дрібних комах з 10.00 до 12.00, – розповів епідеміолог Володимир Паничев. Кліщам комфортно, коли підвищена вологість повітря.

“Кліщі небезпечні тим, що вони переносять інфекційні хвороби, не тільки хвороби Лайма, бореліозів. Вони можуть переносити вірусні захворювання. Зокрема, вони переносять кліщовий вірус – енцефаліт. На Волині найбільше таких випадків трапляється. В популяціях кліщів можна зустріти цей вірус, кліщі переносять велику кількість борелій. Дуже часто кліщі поєднують у собі кількох патогенів, напади кліщів небезпечні, бо вони можуть одразу передавати кілька інфекцій. Всі території міста і області є в зоні ризику. Зараз напади кліщів відбуваються і на прибудинкових територіях, в парках, у будь-яких зелених зонах. Кліщі є всюди, де є їхні підкормлювачі. А це насамперед дрібні мишовидні гризуни, птахи”.

На Тернопільщині показники хвороби Ла йма удвічі перевищують загальнодержавні. Епідеміологи пов’язують це із якісною діагностикою. Відтак при укусі кліща радять не зволікати, а звертатися до лікарів. Оскільки наслідки можуть бути невтішні.

Софія Романська